CRIME

Polícia investiga incêndio em delegacia como represália à prisão traficantes do CV

Motos que estavam no estacionamento do local foram destruídas pelo fogo

Wendel de Novais

Publicado em 31 de março de 2025 às 10:35

Fogo atingiu estacionamento da delegacia Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu uma delegacia dois dias após a prisão de traficantes do Comando Vermelho (CV). O caso foi registrado no estacionamento da 124ª Delegacia de Polícia, no bairro de Saquarema, no Rio de Janeiro. De acordo com informações do G1, a Polícia Civil (PC) investiga que o fogo, que destruiu motos estacionadas no local, foi provocado como uma represália à prisão de traficantes da facção carioca. >

As chamas atingiram o local na tarde de sábado (29), mas, dois dias antes, quatro criminosos foram presos durante uma operação policial na comunidade da Usina, no bairro Jardim Ipitangas, em Saquarema. Na ação, os criminosos teriam resistido contra a ação policial atirando e acabaram baleando um jovem que não resistiu aos ferimentos e morreu. >

Entre os presos na ação, estava uma traficante identificada como Ellen Vitória Costa da Silva, que é mais conhecida no Rio de Janeiro pelo vulgo de ‘Sapatrem’. Segundo fontes da PC, ela teria sido encaminhada para a 124ª delegacia e ficou lá por dois dias, sendo transferida horas antes do incêndio. >

"O incêndio foi provocado, alguém provocou esse incêndio. Curiosamente, isso acontece dois dias depois de prendermos lideranças do Comando Vermelho, no bairro Jardim Ipitangas. Essa presa ficou na delegacia dois dias e foi transferida no mesmo sábado. No sábado à tarde, obtivemos a informação de que um grupo de bandidos de São Gonçalo, do Comando Vermelho, iria resgatar essa liderança da delegacia. Logo após recebermos essa informação, foi provocado o incêndio”, contou uma fonte ao G1. >