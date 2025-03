CRIME

Casarão do Comando Vermelho: 'bunker' de drogas é descoberto em ação policial

Depósito com maconha, haxixe e skunk foi encontrado na Lapa

Wendel de Novais

Publicado em 31 de março de 2025 às 09:33

Drogas foram localizadas em base do CV Crédito: Polícia Civil

Cerca de duas mil unidades de entorpecentes, incluindo pacotes de maconha, haxixe, skunk, cocaína e crack foram encontrados pela polícia em um casarão usado pelo Comando Vermelho (CV) para armazenamento de drogas. No caso, além da apreensão, houve duas prisões de homens investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência contra a ação policial. >

O imóvel era usado como biqueira e servia de base para a facção. O espaço contava com portas de aço e um cômodo isolado, com estrutura reforçada para dificultar ações policiais. As estruturas metálicas pesavam mais de 300 quilos e foram removidas pelos agentes durante a operação. >

Portas pesadas protegiam o casarão Crédito: Reprodução

Ao todo, o prejuízo estimado é de R$ 100 mil para os cofres da facção, de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), que realizou a ação no bairro da Lapa, na região central da capital carioca. Investigações apontam que o local tinha até fila para a compra de entorpecentes pelos usuários. De acordo com a TV Globo, o espaço funcionava sob a tutela de um traficante conhecido como Abelha, que chefia a ‘Tropa do Mel’. >

Sobre os suspeitos presos, a Polícia Civil informou que havia um mandado de prisão preventiva em aberto para um deles, já que este tinha fugido do sistema prisional após ser beneficiado com a saída temporária. No entanto, ambos os detidos já possuíam antecedentes por tráfico, associação para o tráfico e roubo. >

Tropa do Mel seria responsável pelo casarão Crédito: Reprodução