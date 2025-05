SUL DA BAHIA

Idoso de 87 anos é detido por enforcar cachorro no quintal de casa

Homem arrastou animal com uma corda em Ipiaú, no Sul do estado

De acordo com informações do site local Giro Ipiaú, os vizinhos informaram que o cão foi enforcado em uma árvore no quintal da casa do idoso, no centro do município. Em imagens divulgadas nas redes sociais, o idoso aparece arrastando o cachorro com uma corda. >