PELOURINHO

Saiba quem é a turista que morreu no desabamento da Igreja São Francisco de Assis

Outras cinco pessoas ficaram feridas na tragédia que ocorreu em Salvador nesta quarta-feira (5)

Tharsila Prates

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 17:55

Giulia Panchoni Righetto Crédito: Reprodução Facebook

Giulia Panchoni Righetto tinha 26 anos e visitava a Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, na tarde desta quarta-feira (5) quando o teto veio abaixo, por volta das 14h30, atingindo quem estava na área dos bancos, bem no centro do templo. Segundo a Polícia Civil, ela morreu no acidente. Outras cinco pessoas ficaram feridas.>

A informação inicial é a de que a vítima estava no local com amigos. Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Giulia fez o ensino básico no tradicional Colégio Marista de Ribeirão Preto e, depois, se mudou para São Paulo, onde se formou em Publicidade e Propaganda na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).>

Nessa faculdade particular, também bastante tradicional, ela foi consultora na ESPM Social, uma Agência de Voluntariado Universitário com foco em marketing, gestão e comunicação.>

Em 2019, Giulia foi contratada pela indústria de alimentos Mondelēz International, que reúne marcas como Lacta, Bis, Club Social, Oreo, Trident e Tang. De acordo com a rede social Linkedin, ela atuava como analista de marketing.>

A vítima estava com três amigos durante a visita e foi um deles que acabou reconhecendo o corpo de Giulia.>

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar a morte da turista, que morreu no local. Guias foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), e os laudos periciais serão essenciais para esclarecer as causas do acidente.>

Área central da igreja, vista de uma das laterais, após o desabamento Crédito: Divulgação Codesal

Os cinco feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para uma unidade de saúde local. Conforme informado pela Polícia Civil, de acordo com as autoridades, todos sofreram apenas ferimentos leves e não correm risco de morte.>