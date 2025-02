PELOURINHO

Tragédia: teto da Igreja São Francisco de Assis desaba

Destroços e muita poeira foram registrados no local

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após o desabamento do teto da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho, na tarde desta quarta-feira (5). >

De acordo com o Corpo de Bombeiros da Bahia, três viaturas do órgão permanecem no local atendendo as vítimas e realizando buscas na área. Equipes do Serviço e Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado.>