TRAGÉDIA

'Profunda tristeza', diz prefeito Bruno Reis sobre desabamento na Igreja São Francisco

Gestou informou que equipes da Prefeitura se deslocaram para prestar assistência

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, lamentou o desabamento de parte do forro da Igreja de São Francisco, no Pelourinho, na tarde desta quarta-feira (5), e prestou a sua solidariedade às vítimas e seus familiares. O gestor destacou que, desde o incidente, as equipes da Prefeitura se deslocaram imediatamente ao local para prestar assistência tanto de saúde como através da Defesa Civil (Codesal). >