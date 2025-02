TRAGÉDIA

Desabamento de parte do teto da Igreja São Francisco deixa ao menos três feridos no Pelourinho

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (5)

Uma parte do teto da Igreja São Francisco de Assis desabou no início da tarde desta quarta-feira (5) e deixou pelo menos três feridos no Pelourinho, bairro localizado no Centro Histórico de Salvador. Segundo informações iniciais, pelo menos três pessoas ficaram feridas. >