DESABAMENTO

'Falta preservação da memória do nosso país', dispara ACM Neto sobre tragédia na Igreja São Francisco

Além do ex-prefeito de Salvador, o publicitário Nizan Guanaes também criticou a conservação do espaço

Monique Lobo

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 18:21

Teto da Igreja São Francisco desaba Crédito: Reprodução

O ex-prefeito de Salvador e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto, lamentou o desabamento do teto da Igreja São Francisco de Assis, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (5), no Pelourinho, em Salvador. >

Em uma postagem no Instagram, ele destacou a falta de preservação do espaço. "É de partir o coração. Lamento profundamente pelas vítimas - uma delas fatal - e pela falta de preservação com a memória do nosso país. Salvador guarda boa parte da história do Brasil e todos precisamos ter um olhar especial para preservar este patrimônio que é nosso e foi construído aqui", escreveu.>

Quem também criticou a falta de conservação de bens culturais baianos foi o publicitário Nizan Guanaes. Em uma mensagem no Instagram, o publicitário falou da última visita que fez à igreja. "Não consigo entender isso. Numa terra que diz preservar tanto a cultura, acontece isso. Há anos, fui a Salvador e a Igreja de São Francisco estava caindo aos pedaços, inclusive o grande painel de azulejos mostrando Lisboa antes do terremoto", afirmou.>

O vereador Claudio Tinoco (União Brasil), em visita ao local do desabamento, também lamentou a tragédia e expressou solidariedade às vítimas e aos familiares.>

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Centro Antigo de Salvador, representando a Câmara Municipal, Tinoco destacou a necessidade de investimentos em restauração do patrimônio da cidade. Ele lembrou que a Igreja da Ordem Primeira de São Francisco já havia apresentado problemas com desprendimento de parte da fachada no passado, o que exigiu intervenções com equipamentos especiais para proteger a população.>