TRAGÉDIA

'Gritamos por misericórdia', diz guia de turismo que presenciou desabamento

Trabalhadores comentam acidente trágico ocorrido nesta quarta-feira (5), no Largo do Cruzeiro



Elaine Alves

Tharsila Prates

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 18:55

Igreja de São Francisco de Assis foi interditada Crédito: Divulgação Ascom-PCBA/ Milena Brito

A guia Marylucia de Oliveira estava com turistas de São Paulo dentro da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho, quando presenciou o desabamento do teto, na tarde desta quarta-feira (5).>

"Eu estava perto da porta, falando sobre a Casa dos Desvalidos aos turistas, quando o teto se abriu, vimos um buraco e gritamos por misericórdia, pulamos e conseguimos arrombar a porta e sair ilesos", contou Meirilucia.>

Ela disse ainda que o teto já vinha com rachaduras há tempos, mas que nunca se preocupou.>

Juci Santana trabalha nas redondezas e narrou o momento do acidente: "Ouvimos um estrondo muito grande e alguns colegas, sendo um socorrista, saíram para ajudar. Uma das feridas, Ludmila, chamava por Giulia o tempo todo. Ela estava em choque. Pra gente é a maior tristeza. Poderia ser qualquer um de nós".>

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará a morte da turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, após o desabamento do teto da igreja. Segundo a Polícia Civil, Giulia, que era natural de Ribeirão Preto (SP), estava visitando com amigos a Igreja de São Francisco, situada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, quando o teto do templo desabou.>

Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas para uma unidade de saúde local. De acordo com as autoridades, todos sofreram ferimentos leves e não correm risco de morte.>