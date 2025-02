TRAGÉDIA

PF apura desabamento do teto de igreja que deixou uma turista morta em Salvador

Peritos foram enviados ao Pelourinho

Após parte do teto central da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho, desabar na tarde desta quarta-feira (5), a Polícia Federal (PF) enviou peritos para apurar novas informações sobre o acidente. Segundo a própria instituição, os agentes chegaram ao local "a fim de realizar os exames e diligências iniciais." Uma pessoa morreu no acidente.>