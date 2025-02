PELOURINHO

Turista de SP admirava teto da igreja no exato momento do desabamento

Enterro de jovem de 26 anos deve ser nesta sexta-feira (7)

A jovem Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, estava sentada em um banco da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, e admirava o teto no exato momento do desabamento. A turista de São Paulo não conseguiu escapar dos escombros e morreu no local na tarde de quarta-feira (5).>