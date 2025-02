IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Margareth Menezes não descarta uso de recursos federais para reconstrução de igreja

Ministra da Cultura visitou Igreja de São Francisco de Assis, cujo forro do teto central desabou e deixou uma turista morta na última quarta-feira (5)

Larissa Almeida

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 18:16

Ministra falou com a imprensa após averiguar estado da Igreja São Francisco de Assis Crédito: Marina Silva/CORREIO

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, visitou a Igreja de São Francisco de Assis, na tarde desta quinta-feira (6), após o desabamento do forro do teto central, que ocasionou a morte da turista paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, na última quarta-feira (5). Após a visita, que ocorreu por volta das 16h, ela prestou solidariedade à família da vítima e não descartou a possibilidade de uso de recursos federais para a reconstrução do espaço religioso. >

"Nós vamos unir forças e buscar os recursos aonde for possível. Nós estaremos juntos. O mais importante é que nós vamos fazer essa reconstrução. [...] Os recursos podem ser federais também. Eu acho que é uma missão a partir de agora e é esse olhar que estamos trabalhando no Ministério da Cultura, na liderança do presidente do Iphan e em todo o Brasil", disse. >

Em entrevista coletiva, a ministra contou que teve a oportunidade de conversar com os pais de Giulia e que estava focada, em primeiro lugar, em se solidarizar com a dor da família. Segundo ela, os próximos passos serão dados pela equipe do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que farão análises técnicas no local >

Uma equipe de Brasília já foi deslocada para Salvador para começar os trabalhos na igreja e já foi identificada a necessidade de reparos emergenciais. Até o momento, não há estimativa de quanto será gasto no restauro. O templo continua fechado após a interdição da Defesa Civil de Salvador (Codesal).>

“Esses custos estão sendo levantados. Inclusive, já tinha um projeto contratado para fazer o restauro não só da igreja, mas também da área externa, mas, infelizmente, essa tragédia aconteceu antes de tudo”, lamentou Margareth. >

Leandro Grassi, presidente do Iphan, acompanhou a ministra na visita e informou que as equipes da autarquia foram até o templo religioso na manhã desta quinta para apurar, junto com a perícia da Polícia Federal e com a colaboração dos freis, informações sobre as condições do local e os motivos que ocasionaram o desabamento. >

Fernando Grassi, presidente do Iphan Crédito: Marina Silva/CORREIO