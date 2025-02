LUTO

Pais de turista morta em desabamento de teto de igreja reconhecem corpo no IML

A previsão é de que o corpo de Giulia seja sepultado na sexta-feira (7), em Londrina, Paraná

A família da jovem Giulia Panchoni Righetto, 26 anos, que morreu ao ser atingida pelo desabamento do forro do teto da Igreja de São Francisco de Assis , saiu do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) por volta das 17h10 desta quinta-feira (6). >

Eles chegaram a Salvador por volta das 16h e foram recebidos por agentes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e por uma equipe do Departamento de Gestão de Pessoas, Saúde e Valorização Profissional (DPSV), composta por uma enfermeira e um psicólogo, além de um representante do Corpo de Bombeiros.>

Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo , Giulia fez o ensino básico no tradicional Colégio Marista de Ribeirão Preto e, depois, se mudou para São Paulo, onde se formou em Publicidade e Propaganda na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).>

Nessa faculdade particular, também bastante tradicional, ela foi consultora na ESPM Social, uma Agência de Voluntariado Universitário com foco em marketing, gestão e comunicação.>

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar a morte da turista, que morreu no local. Guias foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), e os laudos periciais serão essenciais para esclarecer as causas do acidente.>