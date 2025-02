ACIDENTE

Lula aparece de braço enfaixado após prender os dedos em carro na Bahia

Em vídeo incentivando atividade física, presidente aparece com uma faixa no cotovelo

Tharsila Prates

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 21:13

Presidente Lula Crédito: Reprodução Instagram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com o cotovelo enfaixado durante um vídeo publicado nesse domingo (9), no Instagram do petista.>

A publicação diz: "Bom dia com muita energia depois de uma caminhada. E você? Já se exercitou hoje? Não deixe de cuidar da sua saúde", acompanhada do vídeo em que o presidente fala: "Eu queria convidar você para andar comigo e isso significa que você vai cuidar da sua saúde, do seu corpo e ficar mais saudável. Quando a gente anda, parece ficar mais cansado, mas durante o dia se sente muito melhor. Se você levantou agora, ande um pouco", orienta o presidente, incentivando a atividade física.>

Na sexta-feira (7), Lula esteve em Paramirim, na Bahia, durante entregas do programa Água Para Todos. Enquanto o presidente acenava para os moradores, o segurança bateu a porta do carro na mão de Lula.>

No vídeo que registrou a situação, é possível ver Lula no banco de trás do carro, com o corpo para fora, dando tchau para os moradores. A mão esquerda do presidente, entretanto, estava apoiada na parte da porta da frente do veículo, que foi fechada pelo segurança>

No momento da batida, Lula reage imediatamente com um gesto de dor. Em seguida, ele diz algo ao segurança que não é possível ouvir no vídeo. No entanto, o presidente seguiu a agenda normalmente e não precisou de atendimento médico por conta do incidente.>