Teto de igreja desaba em Cachoeira: 'Estado deplorável'

Templo é tombado pelo Iphan

Parte do teto da Igreja São João de Deus, em Cachoeira, desabou na noite de domingo (23). O templo religioso, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), estava fechado para visitação há seis meses, segundo a Defesa Civil da cidade. Ninguém ficou ferido. >

O desabamento de parte do telhado aconteceu por volta das 20 horas de domingo. Na manhã desta segunda-feira (24), a Defesa Civil realizou uma vistoria na Igreja. Segundo Pedro Erivaldo da Silva, coordenador da Defesa Civil, há risco de que todo o teto desabe. A igreja fica localizada na praça Doutor Aristides Milton, no Centro da cidade. >

Pedro Erivaldo, coordenador da Defesa Civil, afirma que o órgão não foi avisado do risco de desabamento. Na vistoria desta segunda-feira (24), diversos problemas estruturais foram notados. "Nós não sabíamos da gravidade porque isso fica a cargo do provedor. A igreja está muito degradada, e há risco", avalia. >

A reportagem aguarda o posicionamento do Iphan sobre o desabamento. O tombamento pelo órgão federal foi realizado em 1985 e inclui todo o acervo do templo. Procurada, a prefeitura de Cachoeira afirmou que a Igreja da Santa Casa de Misericórdia não é de responsabilidade da gestão municipal, uma vez que se trata de um patrimônio pertencente ao setor privado. >

Segundo desabamento em um mês

No dia 5 de fevereiro, o desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, em Salvador, chamou atenção de todo Brasil. Giulia Panchoni Righetto, turista de 26 anos, natural de São Paulo, morreu após ser atingida pelos escombros. A Polícia Federal (PF) não descarta responsabilização criminal pela morte. >