BAHIA

Vagões de trem descarrila e causa acidente em ponte entre São Félix e Cachoeira

Empresa que gere a linha férrea informou que ninguém se feriu

Parte de um trem descarrilou enquanto passava pela Ponte Dom Pedro II, que liga as cidades de São Félix e Cachoeira, no Recôncavo baiano. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16).

A linha férrea onde o descarrilamento dos vagões aconteceu é gerida pela empresa VLI. Em nota, a companhia informou que ninguém se feriu e que não houve vazamento de carga. "Uma equipe técnica da companhia está no local e trabalha para que o trânsito na região seja liberado o mais breve possível. A VLI apura as causas do acidente", revelou a empresa.