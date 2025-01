FOI PARAR NA PRAIA

Testemunhas dizem que mãe ajudou a salvar filhos no acidente com avião em Ubatuba: 'Uma leoa'

Empresária está internada em estado grave

A empresária Mireylle Fries, 41 anos, teve um papel decisivo para salvar os filhos e o marido no acidente de avião que sofreu acidente em Ubatuba, no litoral de São Paulo, indo parar na praia. Os quatro foram socorridos com vida. O piloto Paulo Seguetto morreu.

“Ela foi que nem uma leoa para salvar os filhos, com a força, sabe? Acho que ela estava até fora de si no meio daquela fumaça, ferida que estava, ainda. Ela conseguiu tirar uma criança, tirou a outra. E quis tirar o esposo também”, disse Gilmar Destefano, agricultor e morador de Ubatuba, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

Mireylle, de 41 anos, é de uma família tradicional de Goiás. Ela estava viajando de férias com o marido, Bruno Almeida Souza, o filho do casal, de 4 anos, e a filha, de 6. Eles estão internados em um hospital de São Paulo. A empresária passou por cirurgia e foi entubada. Os outros três têm estado de saúde considerado estável, mas seguem sem previsão de alta.

A professora Rosana Alves Vieira, que caminhava com o filho na calçada na hora do acidente, sofreu fratura exposta no pé ao ser atingida por um destroço. Ela está internada. “O destroço do avião bateu na minha perna. Alguma coisa que eu não sei o que bateu na minha perna e eu caí”, conta. “E nessa hora que eu caí, comecei a sentir minhas pernas queimando e eu só fui pensando assim: ‘Eu tô pegando fogo. Tô pegando fogo’." O filho não ficou ferido.