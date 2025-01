ACIDENTE EM SP

Avião aterrissou 'bem à frente' do ponto ideal no aeroporto de Ubatuba, diz CEO

Pista já era considerada curta para aeronave daquele porte; piloto morreu

O avião que sofreu acidente na quinta-feira (9) em Ubatuba, no litoral de São Paulo, utilizou menos pista do que tinha disponível. A pista em questão já era considera curta para um pouso seguro de uma aeronave do tipo, e o avião já aterrissou bem à frente do que seria o ponto ideal, em avaliação feita pelo CEO da Rede Voa, a concessionária que administra o avião.