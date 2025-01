VEJA VÍDEO

Avião sai da pista, atravessa avenida e explode na praia no litoral de São Paulo

Piloto morreu no acidente

Um avião de pequeno porte saiu da pista e atravessou uma avenida em um acidente na manhã desta quinta-feira (9), em Ubatuba, no litoral de São Paulo. A aeronave foi parar na praia.

Cinco pessoas estavam na aeronave e foram socorridas com vida. Segundo a Defesa Civil do Estado, duas crianças estão entre as vítimas que foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O piloto, que estava preso nas ferragens da cabine, morreu.