SÃO PAULO

Vídeo mostra avião atravessar avenida e explodir em Ubatuba; veja

Avião de pequeno porte atravessou uma avenida em Ubatuba, no litoral de São Paulo, e explodiu na faixa de areia da Praia do Itaguá

Imagens mostram o momento em que um avião de pequeno porte atravessou uma avenida em Ubatuba, no litoral de São Paulo , e explodiu na faixa de areia da Praia do Itaguá. A aeronave foi parar na praia.

Cinco pessoas estavam na aeronave e foram resgatadas com vida, segundo a Defesa Civil do Estado. Entre as vítimas, estão dois adultos e duas crianças. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

