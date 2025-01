ACIDENTE

Morre piloto de avião que explodiu após sair da pista em Ubatuba; 7 ficaram feridos

Pelo menos três pessoas que estavam em uma pista de skate ficaram feridas

O piloto do avião de pequeno porte que saiu da pista do aeródromo nesta quinta-feira (9) e atravessou a orla da Praia do Cruzeiro, em Ubatuba, no litoral de São Paulo, ficou preso às ferragens da aeronave e morreu, segundo a Prefeitura de Ubatuba.