REGIÃO METROPOLITANA

Adolescente é morto a tiros em Camaçari

O crime aconteceu na noite de terça-feira (23), na Rua do Mocambo, bairro da Lama Preta.

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu na noite de terça-feira (23), na Rua do Mocambo, bairro da Lama Preta.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Andrey Santos da Silva. Policiais militares do 12º Batalhão foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem, os agentes constataram o fato.

Uma equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a remoção do corpo e realização de perícia. As circunstâncias serão investigadas pela 4ª Delegacia de Homicídios.