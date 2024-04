CRIME EM JANEIRO

Suspeito de matar babalorixá na Lavagem do Bonfim é preso

O suspeito de ter matado o babalorixá Nilton Leal da Conceição , de 45 anos, após a Lavagem do Bonfim, foi preso no bairro de Piatã, na manhã desta quarta-feira (24). Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por um desentendimento entre os dois.

O homicídio ocorreu na Ladeira da Água Brusca, no bairro do Barbalho, no dia 11 de janeiro deste ano, após participar da Lavagem do Bonfim.