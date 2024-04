FALSIDADE IDEOLÓGICA

UFSB nega que falso professor preso estava dando aulas na instituição

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) divulgou uma nota negando que o falso professor preso no campus de Teixeira de Freitas faça parte do quadro da instituição. A informação havia sido divulgada pela polícia.

A universidade disse ainda que o falso professor circulava pelas dependências da universidade, incluindo a biblioteca, o que chamou a atenção de seguranças. "Sua presença chamou atenção dos seguranças e servidores, que começaram a monitorá-lo nos últimos dias, inclusive com a identificação de postagens falsas nas redes sociais, indicando que o mesmo seria professor da UFSB. Na manhã do dia 22/04, ao entrar no Campus Paulo Freire o indivíduo foi abordado pela coordenação do Campus em conjunto com a Polícia Civil, que já estava presente no local, como parte da ação de investigação iniciada dias antes, realizando a detenção do sujeito", detalha a nota.