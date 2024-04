CRIME

Falso professor é preso em flagrante dando aula em universidade federal da Bahia

Um homem foi preso em flagrante quando se passava por professor dando aula na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Teixeira de Freitas, Extremo-Sul do estado, na segunda-feira (22).

"As diligências começaram após uma denúncia anônima. Com a confirmação da fraude, conseguimos prender o suspeito enquanto dava aula”, explica o delegado Marcos Renato de Lima, titular da unidade de Teixeira de Freitas.

Em nota, a Universidade Federal do Sul da Bahia diz que a comissão gestora do Campus Paulo Freire registrou um boletim de ocorrência junto às autoridades policiais e agora "aguarda os procedimentos investigatórios a serem conduzidos pelas instituições competentes". Não foram informados mais detalhes sobre a contratação do professor.