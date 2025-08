BAIXA DE QUINTAS

Sete gatos pretos são encontrados mortos em Salvador

Animais foram abandonados ao lado de passarela

Até o momento, não há informações sobre a causa das mortes nem sobre possíveis responsáveis. A Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis) que recebeu "com extrema preocupação" as denúncias sobre o caso. "Trata-se de uma situação grave, que indica possível prática de maus-tratos e violência contra animais – conduta considerada crime pela legislação brasileira, sujeita a sanções legais".>

A secretaria diz ainda que já entrou em contato com os órgãos de segurança pública para acompanhar o caso e "espera que as providências cabíveis sejam tomadas com a máxima urgência". "Reiteramos nosso compromisso com a proteção e o bem-estar dos animais e contamos com o apoio da sociedade para denunciar e combater qualquer tipo de violência contra eles", acrescenta. A Polícia Civil informou que não localizou nenhum registro da ocorrência. >