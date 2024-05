Homem é morto a tiros no Parque São Cristóvão

Corpo foi encontrado em via pública

Um homem sem identificação formal foi morto a tiros no Parque São Cristóvão, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, policiais militares da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo e, ao chegarem no local, encontraram o homem em via pública, sem os sinais vitais.