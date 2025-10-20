Acesse sua conta
Ladrões miram alunos de academia em pontos de ônibus e estacionamento

Crimes são cometidos no Rio Vermelho a poucos metros da 12ª CIPM

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14:00

Moradores e comerciantes denunciam furtos e arrombamentos no Rio Vermelho
Moradores e comerciantes denunciam furtos e arrombamentos no Rio Vermelho Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Nem só de furtos e arrombamentos vivem os gatunos do Rio Vermelho. Roubo também. E o alvo são alunos de uma academia. Nesta quarta-feira (15), por exemplo, depois da aula, uma aluna saiu da Rua José Teobaldo Vidas, atravessou e, ao parar num ponto de ônibus, por volta das 8h, teve a corrente levada por um ladrão na Rua Conselheiro Pedro Luís.

Há relatos de que outras vítimas foram cercadas a caminho de um estacionamento, que fica ao lado do ponto e defronte à academia. A região vive uma “onda” de crimes, supostamente cometidos por usuários de drogas, que agem sob os olhares da 12ª CIMP, instalada a 120 metros das ocorrências.

Enquanto isso, só resta aos alunos e professores compartilharem suas trágicas experiências em grupo de WhatsApp para evitar mais vítimas.

Moradores e comerciantes denunciam furtos e arrombamentos no Rio Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
