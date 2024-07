MANDADO FOI CUMPRIDO

Suspeito de matar mulher em briga no Rio Vermelho é preso

Um dos suspeitos de ter participado da morte de Gabriela Cristina Santos, 41 anos, no bairro do Rio Vermelho, em março deste ano, foi preso na noite dessa terça-feira (2).

O homem, de 30 anos, estava no mesmo bairro do crime e foi localizado por policiais militares. Segundo a polícia, a 1ª Delegacia de Homicídios vai interrogá-lo, e, em seguida, ele ficará custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Gabriela foi encontrada morta em março deste ano, após uma briga, no Largo de Santana. Uma testemunha confirmou a versão da briga. “A gente não conhece a pessoa, mas estava como cliente no bar. A confusão toda começou lá dentro e o povo acabou vindo para fora. Como o local é cheio de garrafa, acabaram quebrando. Não sei se foi com a garrafa que mataram, mas não teve tiro. Ela morreu no meio da briga”, contou, na época do crime.