CRIME

Veja o estado de saúde do bebê baleado no colo de líder do Comando Vermelho

Pai dele foi morto a tiros

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:20

Alexandre Araújo Brandão carregava o filho Crédito: Reprodução

O bebê baleado durante a execução de Alexandre Araújo Brandão, conhecido como “Xuruca”, permanece internado em estado grave no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. A criança, filho de Xuruca, completa quatro dias sob cuidados intensivos, mas segundo a Secretaria de Estado da Saúde, já apresenta sinais de melhora. A informação é do portal NDMais.

Em nota, a pasta informou que o menino “está sendo assistido com todos os recursos necessários para a manutenção de sua vida”. Fontes ligadas ao hospital afirmaram que o bebê foi retirado da ventilação mecânica e começou a recobrar a consciência gradualmente.

O ataque aconteceu na noite de quinta-feira (9), no bairro Campeche, no Sul da Ilha. Xuruca, de 37 anos, foi surpreendido na porta do apartamento onde morava e alvejado diversas vezes enquanto carregava o filho no colo. Ele morreu no local. O bebê foi atingido no peito e no tornozelo.

As imagens de câmeras de segurança mostram o atirador trocando de arma e continuando a disparar mesmo depois que a vítima já estava caída no chão, ao lado da criança.

Apontado pela polícia como uma das lideranças do Comando Vermelho em Santa Catarina, Xuruca teria sido alvo de um acerto de contas entre facções criminosas. O autor dos disparos fugiu em um carro vermelho logo após o crime.