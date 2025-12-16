Acesse sua conta
José Serra é internado em São Paulo

Segundo assessoria, a infecção já foi controlada, mas Serra seguirá internado para finalizar o tratamento com antibióticos

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 19:59

José Serra
José Serra Crédito: Senado Federal/Reprodução

O ex-governador de São Paulo José Serra, de 83 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, região central da capital, para tratar infecção na garganta. A informação foi confirmada pela assessoria de Serra nesta terça-feira (16).

O Metrópoles apurou que o político chegou a ser intubado. Segundo pessoas próximas à família, o quadro era crítico e caminhava para uma sepse, mas o tratamento com antibióticos surtiu efeito, e o ex-governador foi extubado na última sexta-feira (12). Apesar disso, Serra está fraco e abatido.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO.

Brasil

