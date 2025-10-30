CRIME

Japinha do CV usou colete tático na mata e levou tiros no rosto em megaoperação no Rio de Janeiro

Criminosa está entre um dos mortos na operação mais letal da história do Brasil

Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:13

Japinha foi morta com tiro de fuzil no rosto Crédito: Reprodução

Integrante da linha de frente do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, a traficante conhecida como Japinha, apelidada de “musa do crime”, foi morta de forma brutal após trocar tiros com policiais durante uma megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da capital fluminense.

O confronto ocorreu em uma área de mata entre as duas comunidades. No local, Japinha usava colete tático e roupa camuflada quando foi atingida por disparos de fuzil no rosto, segundo informações do G1.

A ação, deflagrada na madrugada de terça-feira (28), fez parte de uma ofensiva das polícias Civil e Militar contra o Comando Vermelho. Na hierarquia do grupo criminoso, Japinha atuava como soldado de linha de frente, participando diretamente dos confrontos armados.

Apesar de não ocupar posição de liderança, era conhecida nas comunidades dominadas pela facção por marcar presença nas principais trocas de tiros e por ser considerada pessoa de confiança da alta cúpula do CV.

Japinha era responsável por proteger rotas de fuga e pontos estratégicos de venda de drogas nas áreas controladas pela facção. Mesmo durante a operação, a resistência dela e de outros integrantes teria permitido a fuga de “Doca”, outro criminoso procurado.

O corpo da traficante foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade após horas de tiroteio.

Recompensa recorde

O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (28), um cartaz oferecendo R$ 100 mil de recompensa por informações que levem à captura de Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso, de 55 anos. Trata-se do maior valor da história do serviço, igualando o prêmio pago por informações que levaram à prisão de Fernandinho Beira-Mar em 2000.

Apontado como um dos chefes do Comando Vermelho (CV), Doca tem 20 mandados de prisão em aberto e foi alvo da megaoperação realizada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 64 mortos e 81 presos.

Nascido na Paraíba e criado na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, Doca é fugitivo do sistema prisional e investigado por mais de 100 homicídios, incluindo execuções de crianças e desaparecimentos de moradores. Em outubro de 2023, ele foi apontado como o mandante da execução de três médicos e da tentativa de assassinato de um quarto, na Barra da Tijuca. As vítimas foram mortas após serem confundidas com milicianos.