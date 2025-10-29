Acesse sua conta
VÍDEO: PM criou 'muro do Bope' para encurralar traficantes em megaoperação

Segundo o secretário da PM, a resistência dos suspeitos ao cumprimento dos mandados de prisão desencadeou os confrontos armados

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 20:08

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes, afirmou, em coletiva nesta quarta-feira (29), que as forças especiais montaram um “muro do Bope” para encurralar criminosos do Comando Vermelho (CV) durante a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha. A ação, que deixou ao menos 119 mortos, segundo o governo do Rio, que já é considerada a mais letal da história do estado. Quatro policiais – dois civis e dois militares – morreram no confronto com os suspeitos.

Segundo o secretário, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e de outras unidades avançaram pela Serra da Misericórdia, área de mata que liga os dois complexos. A estratégia foi empurrar os criminosos para a região de floresta, onde policiais já estavam infiltrados, bloqueando rotas de fuga.

Corpos foram deixados em praça no Rio

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Corpos começaram a chegar na madrugada por Reprodução
Corpos foram levados para praça e cobertos por Raull Santiago/Arquivo Pessoal
Corpos foram levados para rua por Reprodução/CNN
Corpos foram levados para rua por Reprodução/CNN
Corpos foram levados para rua por Reprodução/CNN
Corpos foram levados para praça por Reprodução
Corpos chegando ao HGV após megaoperação por Reprodução
1 de 9
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil

Leia a matéria completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Planilha do Comando Vermelho revela compra de R$ 5 milhões em fuzis e munições

Moraes manda governador do Rio prestar esclarecimentos sobre operação

'Musa do Crime': Japinha do CV é morta por tiro de fuzil em megaoperação no Rio

Mães de mortos questionam operação no Rio: 'Arrancaram o braço dele'

Megaoperação

