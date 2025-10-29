VÍDEO: PM criou 'muro do Bope' para encurralar traficantes em megaoperação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 20:08
O secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes, afirmou, em coletiva nesta quarta-feira (29), que as forças especiais montaram um “muro do Bope” para encurralar criminosos do Comando Vermelho (CV) durante a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha. A ação, que deixou ao menos 119 mortos, segundo o governo do Rio, que já é considerada a mais letal da história do estado. Quatro policiais – dois civis e dois militares – morreram no confronto com os suspeitos.
Segundo o secretário, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e de outras unidades avançaram pela Serra da Misericórdia, área de mata que liga os dois complexos. A estratégia foi empurrar os criminosos para a região de floresta, onde policiais já estavam infiltrados, bloqueando rotas de fuga.
Corpos foram deixados em praça no Rio
