Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morta em megaoperação no Rio, Japinha do CV era linha de frente da facção: 'Ela era bem cruel'

Pesquisador aponta que Penélope atuava como segurança de Doca da Penha, um dos líderes do grupo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:20

Japinha do CV
Japinha do CV Crédito: Reprodução/Redes sociais

Morta durante a megaoperação da polícia carioca nos complexos do Alemão e da Penha, na última terça-feira (28), a “Japinha do CV” é descrita como uma das soldadas do Comando Vermelho (CV), com atuação na linha de frente do grupo criminoso. A jovem foi atingida por um disparo de fuzil no rosto durante o confronto.

O cientista social e pesquisador de Segurança, Violência e Justiça da Universidade Federal do ABC (UFABC), Joel Paviotti, caracteriza Penélope como uma das principais seguranças do traficante Doca da Penha, nome pelo qual é conhecido Edgar Alves Andrade, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho. Ela possuía habilidades estratégicas para atuar em regiões de mata e também trabalhava como segurança em alguns dos pontos de venda de drogas.

Japinha do CV

Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
1 de 11
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais

"Ela tem fotos com armas e roupas camufladas, então era uma soldada de primeira hora do Doca", afirma. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Penélope após ser baleada durante o confronto. Ela vestia roupas camufladas e um colete tático e teria reagido à abordagem, o que causou uma troca de tiros. Momentos antes, ela trocou mensagens com uma amiga, por volta das 9h, enquanto estava dentro da mata, e revelou que estava no meio de um tiroteio para evitar a chegada da polícia. Penélope foi atingida por um disparo de fuzil no rosto.

Japinha do CV trocou mensagens com amiga antes de morrer

Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
1 de 10
Japinha do CV por Reprodução

Segundo o pesquisador, pessoas que conheciam a “Japinha do CV” a caracterizavam como uma pessoa "bem cruel", chamada "quando precisavam dar um susto em alguém ou uma lição".

"As pessoas dizem que ela era de exposição e era extremamente linha de frente. Era uma jovem que não tinha tanto tempo no mundo do crime, tinha cerca de 18 ou 19 anos, mas já era bastante conhecida, não só na Penha como também no Complexo do Alemão e em muitos outros lugares", reforçou.

Leia mais

Imagem - ‘A bala tá comendo’: Japinha do CV mandou mensagens para amiga antes de morrer em megaoperação no Rio

‘A bala tá comendo’: Japinha do CV mandou mensagens para amiga antes de morrer em megaoperação no Rio

Imagem - Japinha do CV usou colete tático na mata e levou tiros no rosto em megaoperação no Rio de Janeiro

Japinha do CV usou colete tático na mata e levou tiros no rosto em megaoperação no Rio de Janeiro

Imagem - 'Musa do Crime': Japinha do CV é morta por tiro de fuzil em megaoperação no Rio

'Musa do Crime': Japinha do CV é morta por tiro de fuzil em megaoperação no Rio

Nas redes sociais, a “Japinha do CV” aparecia em fotos portando armas e usando roupas camufladas, raramente mostrando o rosto. De acordo com o portal Metrópoles, a jovem era responsável por coordenar rotas de fuga do CV e atuava na proteção de pontos estratégicos do grupo. Por essa atuação, teria conquistado a confiança de lideranças do alto escalão da facção.

Tags:

Cv rio de Janeiro Comando Vermelho Megaoperação Japinha do cv

Mais recentes

Imagem - Ministra classifica operação policial como 'um fracasso' e quer perícia independente

Ministra classifica operação policial como 'um fracasso' e quer perícia independente
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2934, desta quinta-feira (30)

Resultado da Mega-Sena 2934, desta quinta-feira (30)
Imagem - Resultado da Quina 6866, desta quinta-feira (30)

Resultado da Quina 6866, desta quinta-feira (30)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada