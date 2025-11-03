SALVADOR

Corpo é encontrado na praia do Porto da Barra

Cadáver foi encontrado em estado de decomposição

Yan Inácio

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:55

Praia do Porto da Barra Crédito: Reprodução

Um corpo foi encontrado na praia do Porto da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador, na tarde desta segunda-feira (3),.

Segundo a Polícia Militar, militares foram acionados para atender a uma ocorrência de afogamento. Ao chegarem ao local, encontraram o corpo em estado de decomposição.