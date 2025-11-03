Acesse sua conta
Corpo é encontrado na praia do Porto da Barra

Cadáver foi encontrado em estado de decomposição

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:55

Praia do Porto da Barra
Praia do Porto da Barra Crédito: Reprodução

Um corpo foi encontrado na praia do Porto da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador, na tarde desta segunda-feira (3),.

Segundo a Polícia Militar, militares foram acionados para atender a uma ocorrência de afogamento. Ao chegarem ao local, encontraram o corpo em estado de decomposição.

Uma aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) foi usada para guiar o Corpo de Bombeiros, que fez a retirada do cadáver. Ainda não há informações sobre a identidade nem a causa da morte da vítima. A Polícia Civil vai investigar o caso.

