Corpo é encontrado na praia do Porto da Barra

Yan Inácio
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:55
Um corpo foi encontrado na praia do Porto da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador, na tarde desta segunda-feira (3),.
Segundo a Polícia Militar, militares foram acionados para atender a uma ocorrência de afogamento. Ao chegarem ao local, encontraram o corpo em estado de decomposição.
Uma aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) foi usada para guiar o Corpo de Bombeiros, que fez a retirada do cadáver. Ainda não há informações sobre a identidade nem a causa da morte da vítima. A Polícia Civil vai investigar o caso.