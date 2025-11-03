PATAMARES

Trabalhador passar mal durante construção de prédio em Salvador e é socorrido

Informações iniciais são de que o funcionário sofreu uma descarga elétrica

Maysa Polcri

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:11

Projeto do Sensia Patamares, onde funcionário foi socorrido Crédito: Divulgação

Um funcionário da construção civil precisou de atendimento médico ao passar mal durante o trabalho em uma obra realizada no bairro de Patamares, em Salvador. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (3). O trabalhador foi encaminhado para uma unidade de saúde com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Inicialmente foi divulgado que o homem teria sofrido uma descarga elétrica na obra localizada atrás do Shopping Paralela, o que não foi confirmado pela incorporadora. A Sensia, responsável pela construção do edifício, afirmou que o funcionário foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para unidade de saúde de Salvador com suspeita de AVC.

"A empresa reafirma seu compromisso com a transparência e a responsabilidade em suas ações e permanecerá atenta ao atendimento do funcionário pelas unidades de saúde até sua recuperação", disse.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que o Samu foi acionado para um caso ocorrido na manhã desta segunda-feira (3). Disse ainda que a vítima recebeu todo atendimento necessário e foi encaminhada para unidade de saúde. O estado de saúde do funcionário não foi divulgado.