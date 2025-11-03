Acesse sua conta
Trabalhador passar mal durante construção de prédio em Salvador e é socorrido

Informações iniciais são de que o funcionário sofreu uma descarga elétrica

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:11

Projeto do Sensia Patamares, onde funcionário foi socorrido
Projeto do Sensia Patamares, onde funcionário foi socorrido Crédito: Divulgação

Um funcionário da construção civil precisou de atendimento médico ao passar mal durante o trabalho em uma obra realizada no bairro de Patamares, em Salvador. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (3). O trabalhador foi encaminhado para uma unidade de saúde com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Inicialmente foi divulgado que o homem teria sofrido uma descarga elétrica na obra localizada atrás do Shopping Paralela, o que não foi confirmado pela incorporadora. A Sensia, responsável pela construção do edifício, afirmou que o funcionário foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para unidade de saúde de Salvador com suspeita de AVC. 

"A empresa reafirma seu compromisso com a transparência e a responsabilidade em suas ações e permanecerá atenta ao atendimento do funcionário pelas unidades de saúde até sua recuperação", disse. 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que o Samu foi acionado para um caso ocorrido na manhã desta segunda-feira (3). Disse ainda que a vítima recebeu todo atendimento necessário e foi encaminhada para unidade de saúde. O estado de saúde do funcionário não foi divulgado. 

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que não informou se foi acionada para a ocorrência. A Polícia Civil disse que não havia registrado o caso até esta publicação. 

Tags:

Salvador Canteiro de Obra Construção Civil

