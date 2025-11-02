Acesse sua conta
Confira resultado da Mega-Sena de sábado (1º)

Prêmio acumulou

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 10:27

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2935 da Mega-Sena, realizado no sábado (1º). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 41 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 09 – 18 – 28 – 34 – 38 – 57.

Ao todo, 45 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 48.378,50 cada. Além disso, 3.341 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.074,08 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (1ª), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

