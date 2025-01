DE SAÍDA

Proposta com aumento de salário chega e Gregore avança para deixar o Botafogo

Volante que jogou com a camisa do Bahia entre 2018 a 2020 pode deixar ao Brasil rumo ao Catar

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 19:23

Gregore faz gol do título brasileiro do Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O volante Gregore, que jogou com a camisa do Bahia entre 2018 a 2020, recebeu uma proposta para deixar o Botafogo e aumentar o seu salário entre quatro a cinco vezes. A proposta do Al Rayyan, do Catar, é de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 15,2 milhões). As informações foram divulgadas pelo EXTRA.

O alvinegro tenta aumentar os valores para realizar a venda, e a vontade do volante pesa para o desfecho. Nos últimos dias, a negociação não avançou por detalhes no atual contrato de Gregore com o Botafogo, mas a tendência ainda é de saída.

O jogador se apresentou ao clube carioca nesta terça-feira (14) junto de vários companheiros do elenco principal para o início da pré-temporada no CT Lonier. O pedido pela transferência é do ex-treinador do Fogão, Arthur Jorge.