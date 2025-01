ELEGEU O 9 DA SELEÇÃO

'Joga para c...': Saiba quem são os seis jogadores que impressionam Romário no Brasil

O tetracampeão mundial pela Amarelinha ainda comentou sobre quem acha ser o centroavante titular na seleção brasileira

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 18:51

Romário respondeu quem foram seus jogadores favoritos no Brasil em 2024 Crédito: Reprodução/Max

O ex-jogador da Seleção Brasileira Romário elegeu quem são os seus seis jogadores favoritos atuando no Brasil e elegeu quem acha ser o centroavante titular no Brasil. As declarações foram ditas durante entrevista ao Charla Podcast, durante a noite desta terça-feira (14).

Em meio a entrevista, o ex-atacante citou três jogadores do Flamengo, um do Botafogo e dois do Cruzeiro. “Aqui no Brasil, quem me impressionou muito ano passado foi o Luiz Henrique. Fazedor de gol que temos no Brasil é Pedro e, se entrar em forma, Gabigol. O Dudu, que foi para o Cruzeiro, Arrascaeta joga para caralho, Gerson é inteligente, joga para caralho”, destacou.

Se a seleção brasileira está com dificuldades para definir o dono da camisa nove, Romário acredita que Pedro, do Flamengo, é o melhor centroavante do país. O atacante do Flamengo está afastado dos gramados desde setembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante treinamento da seleção brasileira. A expectativa é que Pedro retorne no segundo semestre de 2025.

“Por mais que tenha o Raphinha jogando muito bem, o Matheus Cunha na Inglaterra, o melhor 9 que temos no Brasil é o Pedro, melhor fazedor de gol. E, com ele voltando, se voltar como ele estava antes da lesão, tenho certeza que vai ser o nosso 9 titular. Era para ser bem antes. Joga pouco (na Copa), tem que jogar”, disse o ex-atacante e atual presidente do America-RJ.