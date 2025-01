INCÊNDIOS EM LA

Tom Brady contrata segurança para evitar que mansão de R$ 122 milhões seja saqueada

Ex-marido da modelo Gisele Bündchen reforçou medidas enquanto viaja para acompanhar play-offs da NFL

Ex-marido da modelo Gisele Bündchen, Tom Brady contratou um esquema de segurança privada para evitar que sua mansão em Los Angeles seja saqueada em meio aos incêndios que devastam a região. O imóvel do ex-jogador de futebol americano está avaliado em US$ 20 milhões (R$ 122 milhões, na cotação atual). A propriedade de Brady tem mais de 1.300 metros quadrados. A informação é do jornal The Sun.