FEMINICÍDIO

Mulher é morta quando voltava de academia na Bahia; ex-companheiro é considerado suspeito

A vítima estava com uma amiga quando foram surpreendidas por dois suspeitos a bordo de uma motocicleta

Uma mulher identificada como Dileuza de Vasconcelos Campinho, de 40 anos, foi morta em Remanso, no norte baiano, na tarde dessa sexta-feira (16). De acordo com informações preliminares obtidas pela Polícia Civil, a vítima e outra mulher retornavam da academia quando, ao se aproximarem de sua residência, no bairro Quadra 17, foram surpreendidas por dois suspeitos a bordo de uma motocicleta. Um deles disparou contra Dileuza, que morreu no local. A polícia investiga como feminicídio e o ex-companheiro da vítima é considerado suspeito. O crime é investigado pela A Delegacia Territorial de Remanso. >