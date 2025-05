EMPREGO

CCR Metrô abre vagas de trabalho em Salvador; veja cargos e como se candidatar

Vagas são para os cargos de Oficial de Manutenção e Líder de Atendimento e Manutenção

A CCR Metrô Bahia abriu as vagas para os cargos de Oficial de Manutenção e Líder de Atendimento e Manutenção, com atuação no Metrô Salvador - Lauro de Freitas. Os candidatos têm até 26 de maio para fazer a inscrição voltada à vaga de Oficial de Manutenção, já os interessados na oportunidade para Líder de Atendimento e Manutenção, terão até 30 de maio para concluir seu cadastro.>