OPORTUNIDADE

Com salários de até R$ 7 mil, inscrições para vagas na SSP-BA terminam nesta quinta (22)

Processo seletivo será realizado por meio de avaliação curricular

As inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) terminam nesta quinta-feira (22). Ao todo, são 98 vagas com salários de até R$ 7 mil pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) para níveis técnico e superior.>

Há oportunidades nas áreas de Engenharia Civil, com foco em Elétrica, Orçamentária, Estruturalista, Mecânica e Geológica; Arquitetura, além dos níveis técnicos em Redes, Tecnologia da Informação, CFTV, Telefonia, Eletrotécnica e Edificações.>

O resultado da seleção será divulgado em 18 de agosto, no Diário Oficial do Estado e no Portal da pasta.>