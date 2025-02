'SOLTA A CARTA, BARALHAS'

Volante brilha no ataque, Vitória supera Ferroviário e mantém invencibilidade na temporada

Gabriel Baralhas e Gustavo Mosquito marcaram os gols do Leão, enquanto Allanzinho descontou

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 21:01

Gabriel Baralhas abriu o placar para o Vitória diante do Ferroviário Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

15 partidas. Esse é o número de jogos que o torcedor do Vitória viu o time jogar e não sair de campo derrotado. A maior invencibilidade entre os times da primeira divisão chegou à 15ª partida nesta terça-feira (11), quando o Leão recebeu o Ferroviário dentro do Barradão e superou o adversário por 2x1. O confronto, válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, contou com gols de Gabriel Baralhas e Gustavo Mosquito para os rubro-negros, enquanto Allanzinho fez para os cearenses.>

Após o último confronto, o treinador Thiago Carpini comentou em coletiva que o time que iria a campo teria aqueles que considera como a escalação titular. Entre os 11 que iniciaram, nomes já consolidados continuaram com suas vagas, como Wagner Leonardo, Neris, Arcanjo e Matheuzinho. O paraguaio Cáceres continuou como titular, apesar das boas atuações de Claudinho.>

Mais adiante, a dupla com Ronald e Baralhas parece ter se solidificado na ideia de Carpini. Com Wellington Rato na ponta direita e o novo contratado Lucas Braga na esquerda, o ataque da equipe rubro-negra foi liderado por Janderson, artilheiro da equipe na temporada, ao lado de Fabri.>

O JOGO>

O início do confronto teve domínio rubro-negro no campo do adversário, cenário vivenciado pela equipe no início desta temporada. Com uma linha defensiva com cinco homens, o Ferroviário mostrou que tinha uma estratégia clara para a partida. Os cearenses se fecharam e apostaram nos contra-ataques para agredir os donos da casa. Se o problema era furar o ferrolho, o Leão precisava encontrar mecanismos para chegar ao gol rival.>

Passes verticais para quebrar as linhas de marcação, cruzamento dos laterais para a área e até a bola parada foram alguns dos recursos utilizados pelo Vitória para tentar abrir o placar, mas o sistema defensivo do time cearense teve sucesso em impedir os avanços dos mandantes. O Ferroviário chegou a levar perigo quando aproveitou o momento que o Rubro-negro abaixou o ritmo.>

Apesar da crescente do Ferroviário, um único erro na saída de bola foi o suficiente para o plano de jogo do português Tiago Zorro ir por água abaixo. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o goleiro João Soares errou o passe para a frente da área e Baralhas antecipou o lance antes de finalizar da marca do pênalti e abrir o placar.>

Após o gol, os ânimos se acalmaram e o Vitória foi administrando os minutos finais do tempo. Com a paciência do placar, o clube mostrou mais calma na construção das jogadas e conseguiu chegar perto de ampliar o marcador. Os erros no último terço e a quantidade excessiva de impedimentos foram as barreiras para os baianos não terminarem os primeiros 45 minutos com uma vantagem maior. >

As entradas de Fabri, Carlinhos e Val Soares foram os movimentos de Thiago Carpini na volta do intervalo. As modificações permitiram que o Vitória mostrasse mais dinâmica no terço final, já que os atacantes tinham liberdade de movimentação. Quando Carlinhos saía da área, Fabri centralizava. Sem Matheuzinho, de fora após reclamar de um incômodo na coxa, era Rato o responsável pela articulação do jogo.>

Empilhando chances, o Leão chegou a balançar as redes com Wagner Leonardo, mas o lance foi invalidado por impedimento do capitão rubro-negro. O placar só foi aumentar com a entrada de Gustavo Mosquito. O atacante foi acionado em velocidade em seu primeiro lance dentro de campo e só teve o esforço de tirar do goleiro adversário para carimbar o gol.>

O segundo gol deixou o Vitória confortável dentro da partida, o que permitiu que o Ferroviário crescesse no jogo. Em uma desatenção do sistema defensivo rubro-negro, Allanzinho arrancou em velocidade pelo lado esquerdo, puxa para o meio sem marcação e soltou a bomba de fora da área para vencer o goleiro Lucas Arcanjo. Os minutos finais contaram com uma queda de rendimento do Leão. O placar, no entanto, se manteve.>

Agora pelo Campeonato Baiano, os rubro-negros voltam a campo no domingo (16), quando recebem o Jequié no Barradão. A bola rola às 16h.>

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 1 Ferroviário - Copa do Nordeste (3ª rodada)>

Vitória: Lucas Arcanjo, Rául Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Hugo; Baralhas, Ronald (Val Soares) e Matheuzinho (Fabri); Wellington Rato (Dionísio), Lucas Braga (Gustavo Mosquito) e Janderson (Carlinhos). Técnico: Thiago Carpini.>

Ferroviário: João Soares; Rikelmy, Lucas Ramires, Jeffão, Iago Fabrício (Kauê Leonardo) e Carlos Junio (Wesley); Gharib (Janeudo), Xavier (Brayan) e Kevin Rivas (Willyam Maranhão); Allanzinho e Ciel. Técnico: Tiago Zorro.>

Local: Barradão>

Gols: Gabriel Baralhas, aos 20 minutos do primeiro tempo; Gustavo Mosquito, aos 25, Allanzinho, aos 33 minutos do segundo tempo;>

Cartão amarelo: Janderson, Baralhas, Lucas Arcanjo, Wellington Rato, Baralhas (Vitória); Kevin Rivas, Janeudo, Lucas Ramires (Ferroviário)>

Público: 10.171 pagantes>

Renda: R$ 221.669,00>