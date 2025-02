RETORNO

Zagueiro do Vitória comemora volta à titularidade após lesão: 'Semanas intensas'

Edu voltou a atuar após se recuperar da lesão sofrida no jogo contra a Juazeirense, em 15 de janeiro

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 19:49

Edu voltou aos gramados contra o Porto após lesão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na noite do último sábado (8), o Vitória venceu o Porto por 2 a 1, em confronto válido pela 7ª rodada da fase de grupos do estadual. A partida, que garantiu a manutenção do Leão na liderança do campeonato, marcou também o retorno do zagueiro Edu, que voltou a atuar após se recuperar da lesão sofrida no jogo contra a Juazeirense, em 15 de janeiro. Depois de quase um mês de recuperação, Edu celebrou o retorno e destacou a importância da vitória do Leão.>

“Muito feliz por voltar a jogar e, principalmente, por ajudar o time em mais uma vitória importante no Baiano! Foram três semanas intensas de recuperação e nada melhor do que voltar em um jogo como esse, com a nossa torcida no Barradão. Foi uma partida intensa, buscamos o resultado o tempo todo e fomos recompensados no final. Agora é seguir trabalhando forte porque as competições estão avançando para fases decisivas e precisamos estar preparados para esse momento na temporada", disse o zagueiro. >

Titular em três oportunidades na temporada, Edu ressaltou a importância dos 90 minutos jogados para a retomada de ritmo e comentou sobre a disputa pela vaga nos 11 iniciais do técnico Thiago Carpini.>

“Foi importante pra mim conseguir jogar os 90 minutos nesse retorno. Depois de um tempo fora, voltar e ter esse ritmo de jogo me dá ainda mais confiança para a sequência da temporada. Nosso elenco é muito qualificado, e a rotatividade nesse início de temporada só mostra como todos aqui estão preparados para ajudar o time quando for preciso. Cada treino e jogo exigem o máximo de nós, e essa disputa saudável dentro do grupo só eleva o nível da equipe. Por isso, venho me dedicando a cada dia para estar sempre pronto nessas oportunidades. Já temos outra batalha na terça pela Copa do Nordeste, e a nossa certeza é que quem estiver em campo vai entregar o melhor pro Vitória”, concluiu Edu.>