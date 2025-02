15 JOGOS SEM PERDER

Após gol, Mosquito valoriza invencibilidade mantida: 'Criar essa imagem de um time vencedor'

Atacante do Leão marcou o segundo gol da equipe diante do Ferroviário com 20 segundos em campo

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 21:24

Gustavo Mosquito valorizou a invencibilidade mantida pelo Vitória Crédito: Reprodução/Premiere

A 'vitória do Vitória' por 2x1 diante do Ferroviário manteve a invencibilidade de 15 partidas da equipe rubro-negra sob o comando de Thiago Carpini. Além de assegurar, pelo menos, a segunda colocação do grupo A, o resultado e a manutenção da sequência sem perder ajudam o clube a construir uma imagem vitoriosa. Quem assegura essa condição é o atacante Gustavo Mosquito, responsável pelo segundo gol do jogo.>

"A gente já tem uma invencibilidade de muitos jogos e isso é importantíssimo. É criar essa imagem de um time vencedor e vamos trabalhar forte que a gente tem tudo para fazer um grande ano" Gustavo Mosquito Atacante do Vitória

PREDESTINADO!



Gustavo Mosquito precisou de 24 segundos e 2 toques na bola pra marcar o gol. pic.twitter.com/pd75PA7amA — Mundinho Lucas Halter (@MundinhoHalter) February 11, 2025

Gustavo Mosquito iniciou a partida no banco de reservas e entrou no jogo aos 24 minutos do segundo tempo. O atacante não precisou esperar muito para balançar as redes do goleiro João Soares. Foram necessários pouco mais de 20 segundos e dois toques na bola do camisa sete para ampliar o marcador no Barradão. Apesar da felicidade, o jogador fez questão de agradecer o lançamento do volante Val Soares.>

"Não sei se muitas vezes [gol no primeiro lance], mas já aconteceu. Não foi a primeira vez. Agradecer primeiramente a Deus, a meus companheiros que lutam todo o jogo e ao passe do Val que foi perfeito. Feliz pelos três pontos, feliz pela vitória. Claro que ainda temos muito a melhorar ainda, mas é o começo de uma caminhada maravilhosa", deu o recado.>