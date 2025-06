ELIMINATÓRIAS

Croácia x República Tcheca: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 4ª rodada das Eliminatórias Europeias, a partida será disputada na Opus Arena, em Osijek, às 15h45

Croácia e República Tcheca se enfrentam nesta segunda-feira (09/06), às 15h45 (de Brasília), na Opus Arena, em Osijek, pela quarta rodada do Grupo L das Eliminatórias da Uefa para a Copa do Mundo de 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >