Bélgica x País de Gales: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 4ª rodada das Eliminatórias Europeias, a partida será disputada no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, às 15h45

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2025 às 11:45

De Bruyne Belgica Crédito: Reprodução

Bélgica e País de Gales se enfrentam nesta segunda-feira (09/06), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, pela quarta rodada do Grupo J das Eliminatórias da Uefa para a Copa do Mundo de 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Bélgica x País de Gales ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2 (TV por assinatura). >

Bélgica

Depois de uma campanha irregular na Liga das Nações, a Bélgica busca recuperação nas Eliminatórias. Na estreia, empatou por 1 a 1 com a Macedônia do Norte e ocupa a quarta posição no Grupo J. A expectativa é por uma atuação mais consistente, especialmente com a presença de nomes como De Bruyne, Lukaku e Doku. >

País de Gales

Invicta nas Eliminatórias, a seleção galesa lidera o grupo com sete pontos em três jogos. A equipe venceu o Cazaquistão (3 a 1), o Liechtenstein (3 a 0) e empatou com a Macedônia do Norte (1 a 1). O técnico Craig Bellamy aposta no bom momento ofensivo e na solidez defensiva para surpreender fora de casa. >

Prováveis escalações de Bélgica x País de Gales

Bélgica: Sels; Meunier, Faes, Debast, De Cuyper; De Bruyne, Onana, Tielemans; De Ketelaere, Lukaku, Doku. Técnico: Rudi Garcia. >

País de Gales: Darlow; Roberts, Rodon, Davies, Williams; Ampadu, Sheehan; Johnson, Wilson, Thomas; Moore. Técnico: Craig Bellamy. >

Ficha do Jogo

Jogo: Bélgica x País de Gales >

Campeonato: Eliminatórias da Uefa para a Copa do Mundo de 2026>

Rodada: 4ª rodada do Grupo J>

Data: Segunda-feira, 09 de junho de 2025>

Horário: 15h45 (horário de Brasília)>

Local: Estádio Rei Baudouin, Bruxelas - BEL>