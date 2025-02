TÁ CHEGANDO!

Arnold Sports 2025: saiba tudo sobre a badalada competição de fisiculturismo

Segundo torneio mais importante da modalidade vai acontecer entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março



Giuliana Mancini

Jornal O Povo

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 09:11

Wesley Vissers (esq.) e Ramon Dino nas apresentações na final da categoria Classic Physique do Arnold Classic Ohio 2024 Crédito: Arnold Sports/Reprodução

Está chegando a hora do Arnold Classic Ohio 2025. O maior evento fitness multiesportivo do mundo acontecerá entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março, em Columbus, Ohio, Estados Unidos. O festival contempla o segundo campeonato de fisiculturismo mais importante do mundo, o Arnold Classic, que reúne alguns dos principais atletas do planeta.>

A competição homenageia em seu nome, desde 1989, o ator Arnold Schwarzenegger, maior personagem da história da modalidade. Mas o evento também engloba exibições e competições de strongman, luta, halterofilismo e até queda de braço. A expectativa é que mais de 12 mil fisiculturistas profissionais e atletas circulem pelo Columbus Convention Center.>

Este será o primeiro evento Classic Physique na programação da IFBB Professional League em 2025. Doze atletas receberam convites para competir, e o vencedor garantirá vaga no Classic Physique Olympia 2025.>

Confira mais informações sobre o Arnold Classic 2025:

>

Arnold Classic 2025: quando será?>

O Arnold Sports Festival 2025 será realizado de sexta-feira, 28 de fevereiro, a domingo, 2 de março. A rodada de pré-julgamento ocorrerá no Greater Columbus Convention Center, em Ohio (EUA), começando às 9h (horário de Brasília). As finais acontecerão na mesma noite, quando o campeão receberá o troféu das mãos do próprio Arnold Schwarzenegger, promotor do evento.>

Arnold Classic 2025: principais atletas>

Arnold Schwarzenegger anunciou que o prêmio em dinheiro será aumentado para US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões), consolidando o evento como um dos maiores do mundo do fisiculturismo. A competição contará com sete divisões, reunindo alguns dos maiores nomes do esporte.>

O atual campeão do Olympia, Samson Dauda, será a principal atração do evento na categoria Men’s Open. Ele prometeu subir ao palco em Columbus, onde enfrentará fortes concorrentes, como os ex-campeões Derek Lunsford e Brandon Curry.>

Shaun Clarida também retornará ao Men’s Open. Recentemente, ele competiu nessa divisão durante o Prague Pro, terminando na terceira posição.>

Entre os brasileiros, Ramon Dino não participará do torneio este ano, assim como a rainha da Wellness, Francielle Mattos. No entanto, Diogo Montenegro (Men’s Physique) e Isabelle Nunes (Wellness) estarão entre os favoritos e representarão o Brasil na competição. >

Arnold Classic 2025: principais categorias>

Confira a lista completa das categorias e todos os atletas que vão disputar o Arnold Classic 2025:>

Men’s Open>

William Bonac

Shaun Clarida

Brandon Curry

Samson Dauda

Jonathan Delarosa

James Hollingshead

Andrew Jacked

Derek Lunsford

Patrick Moore

Justin Rodriguez

Carlos Thomas Jr.

Akim Williams >

Classic Physique>

Osmar Alanis

Franklyn Audu

Ji Hoon Bang

Michael Daboul

Logan Franklin

Lucas Funk

Matthew Greggo

Junior Javorski

Mike Sommerfeld

Wesley Vissers

Jeremiah Willies

Gabriel Zancanelli >

Men’s Physique>

Erin Banks

Ali Bilal

Alessandro Cavagnola

Vitor Chaves

Rhyan Clark

Emmanuel Costa

Guillerme Gualberto

Jason Huynh

Diogo Montenegro

Rafael Oliveira

Sidy Pouye

Dmytro Voievdchuk >

Bikini>

Maria Acosta

Vania Auguste

Maureen Blanquisco

Jordan Brannon

Ariana Brothers

Tamekia Carter

Lauralie Chapados

Aimee Delgado

Jasmine Gonzalez

Ashlyn Little

Anastacia Spragans

Angelica Teixeira >

Fitness>

Jaclyn Baker

Rene Brosch

Tiffany Chandler

Michelle Gales

Andrea Glass

Ariel Khadr

Michelle Fredua-Mensah

Minna Pajulahti

Michaela Pavleova

Kristin Pope

Amber Steffen

Tamara Vahn >

Wellness>

Elisa Alcantara

Eduarda Bezerra

Sandra Colorado

Lili Dong

Kassandra Gillis

Hye Yoon Kim

Lisa Meiswinkel

Isabelle Nunes

Sina Maria Teresa

Audrey Ann Roy

Victoria Reyes Villa

Simara Walter >

Pro Wheelchair>

Gabriel Andriulli

James Berger

Bradley Betts

Rajesh John

Harold Kelley

Jason Metcalf

Kyle Roberts

Kevin Secundino

Steve Suppes >

Arnold Classic 2025: onde assistir?>