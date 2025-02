ATRÁS DAS GRADES

Suspeito de assaltar casa do presidente do Botafogo, e agredir e torturar segurança é preso

Segundo as investigações, Claudevan Santos faz parte de uma quadrilha especializada em roubar imóveis de luxo

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 09:55

Bandidos invadiram casa por uma área de mata Crédito: Reprodução

Um dos homens que roubou a casa do presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, foi preso na manhã desta quarta-feira (19) pela Polícia Civil. Segundo as investigações, Claudevan Santos da Silva Filho faz parte de uma quadrilha armada especializada em assaltar imóveis de luxo na Zona Sul do Rio de Janeiro.>

O homem foi localizado na comunidade Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa, na região central do Rio, em uma operação da 10ª DP (Botafogo) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). >

O roubo na casa do presidente do Botafogo ocorreu no dia 23 de janeiro deste ano. Câmeras de segurança registraram o momento em que três homens armados e encapuzados entraram na residência de luxo, localizada no bairro de Botafogo, por uma área de mata, em plena luz do dia. >